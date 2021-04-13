Cansu Kaya davasında ceza yağdı

Muğla Ortaca'da 14 Haziran 2015'te kaybolan Cansu Kaya'nın cesedi, 2 gün sonra Dalyan Kanalı'nda bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan sanıklar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 4 Kasım 2016'da yapılan karar duruşmasında ise, Necati Demir'e toplamda 36 yıl, Mehmet Poyraz Çalhan'a da 42 yıl hapis cezası verilmişti.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Yargıtay 1. Ceza Dairesi çeşitli gerekçelerle yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden görülen davanın karar duruşması Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Necati Demir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 8 ay 7 gün, Mehmet Poyraz Çalhan'a ise kasten öldürmeden 22, diğer suçlardan 18 yıl hapis cezası verdi. Karar sonrası adaletin yerini bulduğunu söyleyen acılı baba Osman Kaya, "Hak ettikleri cezayı aldılar. Acımız az da olsa hafifledi. Kızım yerinde rahat yatacak" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ / MURAT YALÇIN