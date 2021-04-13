Çocuk parkında pompalı dehşeti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir oyun parkında yaşanan dehşet verici olay ucuz atlatıldı. Akçeşme Mahallesi'nde çocuk parkının bitişiğindeki evde oturan Hasan A. (39), parktaki çocukların sesinden rahatsız olunca önce elektrik süpürgesi sapı ve elinde bıçakla, parktaki çocuklara saldırdı. Korku içinde parktan kaçan çocuklar bir süreliğine dağıldı. Hasan A'nın evine döndüğünü gören minikler, kendilerini güvende hissederek yeniden parkta oynamaya başladı.

BU KEZ TÜFEĞİNİ ALIP GELDİ

Çocukların döndüğünü gören Hasan A, bu kez yarı otomatik pompalı tüfeğini alarak parkta rastgele ateş açmaya başladı. O esnada parkın içinde bulunan Şahin Uzar (35), canını hiçe sayıp çocuklara siper olurken bacağından yaralandı. 6 el ateş eden saldırgan hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Silah seslerini duyan aileler, panikle parka koştu. İhbar üzerine parka gelen polis, evinden çıkıp kaçmaya çalışan saldırganı parkın içinde yakaladı.

TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Hasan A, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede ise, parkta gürültü yapan çocukları korkutmak için çevreye rastgele ateş açtığını söyledi. Korku dolu anların ardından çocuklarına sarılan mahalle sakinleri, Hasan A'nın parkta oynayan çocuklara daha önce de defalarca saldırıda bulunduğunu öne sürerek, yetkililerden yardım istedi.

Hasan A'nın salınmaması ve hastanede tedavi edilmesi gerektiğini belirten aileler, çocuklarını parka göndermekten korktuklarını dile getirdi. Saldırı sırasında çocuklara siper olan Şahin Uzar ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SEBAHATTİN ALP