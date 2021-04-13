Motokurye kaza yaptı siparişi kardeşi götürdü

MUĞLA Menteşe'de çiğköftecide paket servis elemanı olarak çalışan Kemal Doyar, motosikletiyle sipariş götürdüğü sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan kurye Doyar, siparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini arayıp olay yerine çağırdı. Kaza yerine gelen Doyar'ın kardeşi, hasarlı motosikleti ve çiğköfteyi alarak siparişi müşteriye teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kemal Doyar ise tedavi altına alındı.

■ FERDİ YAVUZ