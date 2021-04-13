PTT’den pul sürprizi

PTT Karşıyaka İlçe Müdürlüğü, İzmir'de birçok hayır işine imza atan emekli öğretmen ve gazeteci yazar Yılmaz Durmaz adına kişisel pul bastırarak kendisine hoş bir sürpriz yaptı. Durmaz'ın resminin yer aldığı 100'e yakın pul hazırlayan PTT yetkilileri, bu hediyeyi Durmaz'a iletti. Sürpriz karşısında duygulu anlar yaşayan Yılmaz Durmaz, "Fotoğrafımın basılı olduğu posta pulu hazırlamışlar. PTT'nin tarihine de geçmiş oldum. Sağlığım el verdikçe, koşullar ne olursa olsun insan sevgisini yüreğimde taşımaya, "Halkın Hizmetkarı" olmaya devam edeceğim. Teşekkürler" diye konuştu.

■ TOLGA TEKİN