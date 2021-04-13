MUĞLA'DA Pınar Gültekin'i katleden ve tutuklanan Cemal Metin Avcı'nın iddialarında, Pınar'la ilişkisi olduğu yönünde adı geçen eski Muğla Cumhuriyet Savcısı Doğukan Yılmazer'den yalanlama geldi. Olayın ardından, Erzurum'a tayini çıkan fakat istifa ederek Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlayan Yılmazer, "Bir kızı katledip tahrik indirimi almak için iftira atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağım. Savcılığı bırakmamla iddiaların ilgisi yok" dedi.
■ ADEM ÜLKER
Savcı Yılmazer katilin iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.