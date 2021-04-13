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Haberler Muğla Savcı Yılmazer katilin iddialarını yalanladı

Savcı Yılmazer katilin iddialarını yalanladı

Savcı Yılmazer katilin iddialarını yalanladı

13.4.2021

MUĞLA'DA Pınar Gültekin'i katleden ve tutuklanan Cemal Metin Avcı'nın iddialarında, Pınar'la ilişkisi olduğu yönünde adı geçen eski Muğla Cumhuriyet Savcısı Doğukan Yılmazer'den yalanlama geldi. Olayın ardından, Erzurum'a tayini çıkan fakat istifa ederek Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışmaya başlayan Yılmazer, "Bir kızı katledip tahrik indirimi almak için iftira atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağım. Savcılığı bırakmamla iddiaların ilgisi yok" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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