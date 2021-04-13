Yavru kedi için kendini bıçakladı

Muğla Bodrum'da, arkadaşına sahiplenmesi için verdiği yavru kedisini geri almak isteyen Gökhan Kalem (36), çıkan kavgada kendisini bıçakladı. Olay, Bodrum Gümbet'te meydana geldi. Kalem'in kedisi 1 ay önce doğum yaptı. Kalem yavrulardan birini Yunus Koç'a vereceğini söyleyince, Koç yavruyu annesinden ayırmamak için 1 aylık masraflarını üstlenerek bekledi.

HER YERİNİ DOĞRADI

2 gün önce yavru kediyi Koç'a teslim eden Gökhan Kalem, kararını değiştirince Koç'un evine giderek yavru kediyi geri almak istedi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Kalem, elindeki bıçakla kendisini doğrayıp, karnını ve kolunu kesti. Bölgede devriye gezen polis ekibi kendisini yaralayan ve kanlar içerisinde bırakan Kalem'in elinden zorla bıçağı alarak kelepçeledi. Kalem ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ ADEM ÜLKER