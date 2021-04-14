Başkan Uygur yoğun bakımda

TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur, yoğun bakıma kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Uygur, önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, oradan da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, son olarak Özel Medicana Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Ardından taburcu olduğu açıklanan Uygur geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanıp Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada kısa bir süre tedavi gören Uygur, ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygur'un geçmişten gelen karaciğer hastalığının tekrarladığı ve yangın nedeniyle ciğerlerinde oluşan tahribattan yaşadığı solunum sıkıntısının ilerlediği, bu nedenle de entübe olduğu ve hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.