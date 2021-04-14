  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Başkan Uygur yoğun bakımda

Başkan Uygur yoğun bakımda

Başkan Uygur yoğun bakımda

14.4.2021

TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur, yoğun bakıma kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Uygur, önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, oradan da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, son olarak Özel Medicana Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Ardından taburcu olduğu açıklanan Uygur geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanıp Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada kısa bir süre tedavi gören Uygur, ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygur'un geçmişten gelen karaciğer hastalığının tekrarladığı ve yangın nedeniyle ciğerlerinde oluşan tahribattan yaşadığı solunum sıkıntısının ilerlediği, bu nedenle de entübe olduğu ve hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Uygur yoğun bakımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.