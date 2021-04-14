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Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

'nın İlçesinde tarlasını sürmeye gittiği öğrenilen Arzu Oruç'un kullandığı traktör kanala devrildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Arzu Oruç'u cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kuruma kaldırıldı.

Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
İHA

14.04.2021, 23:45

Edinilen bilgilere göre kaza, Akıncı Mahallesinde meydana geldi. Tarlasını sürmeye giden 39 yaşındaki Arzu Oruç idaresindeki traktör Kemal Şahin Bulvarında ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kuruma kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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