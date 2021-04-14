Kayıp otel çalısanı kayalıkta ölü bulundu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda bir aracın 3 gündür aynı yerde park halinde durduğunu gören vatandaşlar, durumdan şüphelendi ve çevrede insan olup olmadığını aramaya başladı. Kayalıklarda bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin 35 yaşındaki İlhan Demir olduğu tespit edildi. Yakınlardaki bir otelde çalışan Demir'in 3 gün önce kaybolduğu öğrenildi. İlhan Demir'in intihar mı ettiği yoksa kayalıklardan mı düştüğü araştırılıyor.

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