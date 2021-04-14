“Muğla’da CHP’li olmayan belediyelere hizmet yok”

AK Parti ve MHP'lilerden oluşan Cumhur İttifakı üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li olmayan 7 belediyeye üvey evlat muamelesi yaptığını iddia ederek, 2020 faaliyet raporuna ret oyu verdi, Büyükşehir Belediyesi'nin en çok yatırımı ise Menteşe'ye yaptığı ortaya çıktı. Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Selim Bağcıoğlu, CHP'li olmayan belediyelere eşit hizmet götürülmediğini belirterek, Muğla'nın 13 ilçe belediyesi olduğunu hatırlattı.



DİĞERLERİ ÜVEY Mİ?

CHP'Lİ 6 belediyeye başka, diğer 7 belediyeye başka anlayış gösterildiğini söyleyen Bağcıoğlu, "Başkan Osman Gürün'ün, 7 yıldır 13 belediye başkanının tamamıyla sadece 1 toplantı yapmış olması düşündürücüdür" dedi.



Hizmet anlayışı olarak Menteşe'nin öz, diğer ilçelerin üvey evlat muamelesi gördüğünü anlatan Bağcıoğlu, kamu harcamasının yüzde 98'inin Menteşe'ye yapıldığını açıkladı. Faaliyet raporunu incelediklerinde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3 bin 64 personelin bin 491'inin Menteşe'de çalıştığını gördüklerini söyleyen Bağcıoğlu, "Bu sayı diğer 12 ilçedeki toplam çalışan personel sayısına eşit. 2020 yılında yapılan kamulaştırma harcamalarının toplamı 8 milyon 70 bin lira. Bunun 7 milyon 964 bin lirası Menteşe'de gerçekleşmiştir. Bu rakam toplam kamulaştırma harcamalarının yüzde 98.7'sidir" şeklinde konuştu.

■ ADEM ÜLKER