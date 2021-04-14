Muğla'da domates seferberliği

FETHİYE Karaköy'den domates yüklenen Hasan Kubilay'ın kullandığı 45 AFP 864 plakalı kamyon, Manisa'ya gitmek için yola çıktı. Kamyon, Seydikmer yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi, domatesler ise etrafa saçıldı. Firma sahibi domateslerin toplanması için sebze halinde çalışan tarım işçilerini kaza yerine getirdi. İşçiler zarar görmeyen domatesleri tek tek seçerek kasalara yerleştirdi. İşçilerin saatlerce süren çalışması sonucu toplanan domatesler başka bir araca yüklenerek Manisa'ya götürüldü.

■ ADEM ÜLKER