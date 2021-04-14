  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

'nın ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
İHA

14.04.2021, 17:51

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesinde bir adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait fişekler, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Ç.K. isimli şahıs hakkında Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.