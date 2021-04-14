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Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.