Ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesinde bir adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait fişekler, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Ç.K. isimli şahıs hakkında Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.
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