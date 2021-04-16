  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Marmaris'te lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

'te lüks motor yatta çıkan hasara yol açtı

'te bir lüks yatta çıkan korku yaşattı. Haber verilen ekipler müdahale etmek için hızla olay yerine geldi. Yangın sondürülürken, büyük hasar yarattığı görüldü.

Marmaris'te lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı
AA

16.04.2021, 14:49

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adaağzı Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki lüks motor yatta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marina yangın ekiplerinin de yardımıyla itfaiye personeli yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle motor yatta hasar oluştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.