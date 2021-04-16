Haberler Muğla Marmaris'te lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Marmaris'te lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı

Marmaris'te bir lüks yatta çıkan yangın korku yaşattı. Haber verilen ekipler müdahale etmek için hızla olay yerine geldi. Yangın sondürülürken, büyük hasar yarattığı görüldü.