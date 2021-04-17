Bodrum'da sabahın erken saatlerinden itibaren Güneydoğu yönünden esen fırtına etkili oldu. Fırtına ilçenin güney kıyılarında daha çok hissedildi. Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bir ağaç rüzgarın şiddetine dayanamayarak Müsgebi Caddesi'ne yıkıldı.
Yıkılan ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine polis ve zabıta ve itfaiye ekipleri bahse konu yere sevk edildi.Bodrum’da ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
Cadde ortasına yıkılan ağaç, ekipler tarafından parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Bölgede fırtına etkisini sürdürürken Bodrum'da orman yangını çıktı. Yangını söndürmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
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