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Bodrum’da ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu

Kıyı Ege’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Elektrik nakil hatları koptu. Ağaçların devrilmesi nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu.

İHA 18.04.2021, 00:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021, 00:09