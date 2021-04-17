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Haberler Muğla Muğla'da korkutan görüntü! Deniz suyu çekildi

'da korkutan görüntü! çekildi

'nın ilçesine bağlı ’nde beş dakika içerisinde denizde gelgit olayı yaşandı, vatandaşlar tarafından görüntülenen anlar korku ve paniğe neden oldu.

Muğla'da korkutan görüntü! Deniz suyu çekildi

17.04.2021, 16:05

Milas ve Bodrum arasında yer alan lüks otel ve yazlıkların bulunduğu Güvercinlik Mahallesi'nde saat 11.39'da deniz çekildi. Vatandaşlar tarafından fotoğraflanan deniz çekilmesi yaklaşık beş dakika sürdü.

Kıyı şeridi saat 11.44'te eski haline geri döndü. 5 dakika arayla çekilen ve yeniden yükselen su seviyesi vatandaşlar arasında deprem olacak söylentilerine neden oldu.

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