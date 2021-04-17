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Haberler Muğla Son dakika: Datça açıklarında bir deprem daha

Son dakika: açıklarında bir deprem daha

Son Dakika haberi... Saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği 'dan bir deprem haberi daha geldi. 'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.57'de bu kez 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Datça açıklarında bir deprem daha
AA

18.04.2021, 00:29 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021, 00:37

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 23.57'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika: Muğla'da deprem!

Depremin, Datça ilçesine 29,06 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 12,79 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

DEPREMLER, DATÇA'DA TSUNAMİ TEHLİKESİNE YOL AÇABİLİR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede hem volkanik hem de diri fay hareketliliği olduğunu belirten Sözbilir, "Burası volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" dedi.

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