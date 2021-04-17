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Son dakika: Muğla'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AA 17.04.2021, 20:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021, 20:32