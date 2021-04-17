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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da deprem!

Son dakika: 'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre 'nın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Son dakika: Muğla'da deprem!
AA

17.04.2021, 20:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021, 20:32

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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