Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2021
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 29.67 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 17.04.2021, 20:08:03 TSİ
Enlem : 36.4545 N
Boylam : 27.1945 E
Derinlik : 7.32 km
Detay : https://t.co/jTQJDqmr8N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son dakika: Muğla'da deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.