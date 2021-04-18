  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Datça’daki yelkenlide 116 göçmene gözaltı

’daki yelkenlide 116 göçmene gözaltı

Datça’daki yelkenlide 116 göçmene gözaltı

18.4.2021

MUĞLA Datça açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik , geceyarısı hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurdu. Teknedeki kamarada 114 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Önceki gece 23.45'te yaşanan olayda, ekiplerin durdurduğu yelkenli teknenin kamarasının kaçaklarla dolu olduğu görüldü. 114 göçmen ve onları kaçırmak için paralarını alan 2 organizatör gözaltına alındı. Datça Limanı'na getirilen kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörler adliyeye sevk edildi.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça’daki yelkenlide 116 göçmene gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.