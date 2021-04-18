Datça’daki yelkenlide 116 göçmene gözaltı

MUĞLA Datça açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik , geceyarısı hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurdu. Teknedeki kamarada 114 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Önceki gece 23.45'te yaşanan olayda, ekiplerin durdurduğu yelkenli teknenin kamarasının kaçaklarla dolu olduğu görüldü. 114 göçmen ve onları kaçırmak için paralarını alan 2 organizatör gözaltına alındı. Datça Limanı'na getirilen kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörler adliyeye sevk edildi.

■ ADEM ÜLKER