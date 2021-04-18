Eşini tarlaya gönderdi silahıyla canına kıydı

MUĞLA Milas'ta evli ve iki çocuk babası Haydar Lalecioğlu, dün sabah saatlerinde eşini tarlaya gönderdi, evdeki çocuklarını da bahçeye çıkaran adam av tüfeğiyle intihar etti. Olay, Milas'ın Damlıboğaz köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Lalecioğlu'nun (30) cansız bedeni, tüfek sesini duyan yakınları tarafından başından vurulmuş halde bulundu. Talihsiz adamın cenazesi yaşadığı köyde toprağa verildi.

■ VOLKAN YILDIZ