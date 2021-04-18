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Haberler Muğla Hırsızlar arı kovanına dadandı

Hırsızlar arı kovanına dadandı

Hırsızlar arı kovanına dadandı

18.4.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde iki arcıya ait piyasa değeri 14 bin lira olan toplam 20 adet kovan çalındı. Kovan varlığı ve bal üretiminde Türkiye'de ilk sıradaki Muğla'da, son günlerde hırsızlar arıcıların kovanlarını hedef aldı. Milas'ta son günlerdeki kovan hırsızlıkları, bin bir emekle üretim yapan arıcıların korkulu rüyası oldu. Korucuk'ta Yüksel Çemrek'in 15 dolu kovanı, ilçeye bağlı Beçin mahallesinde ise Muhammet Uyar'ın 5 kovanı hırsızlar tarafından çalındı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

■ VOLKAN YILDIZ

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