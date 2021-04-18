Motorla hız tutkusu 3 genç cana mal oldu

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesindeki motosiklet kazası iki genci hayattan kopardı. Akyaka'dan, Marmaris'e giden 24 yaşındaki Ömer Karaaslan'ın kullandığı yarış motosikleti ilçeye 8 kilometre kala aşırı hız yüzünden virajı alamadı. Refüje çarparak parçalanan motorun sürücüsü Karaaslan hastane yolunda, arkasındaki 17 yaşındaki arkadaşı Yusuf Özden ise olay yerinde can verdi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde de yine motosikletiyle sürat yapıp makaslar atarak ilerleyen 20 yaşındaki Emre, önündeki 2 araca çarparak feci şekilde öldü.

HASTANE YOLUNDA ÖLDÜ

MARMARİS'TE Ömer Karaaslan, yarış motosikletine arkadaşı Yusuf Özden'i de alarak Akyaka'ya gezmeye gitti. Dönüşe, Karaaslan iddialara göre motosikletiyle hız yaptı. Marmaris'e 8 kilometre kala girdiği virajı alamayan gencin kullandığı motor aşırı hızla bariyerlere çarparak hurdayla dönerken, metrelerce sürüklenen iki gençten Yusuf Özden olay yerinde feci şekilde öldü.

Sürücü Karaaslan ise ambulansla ağır yaralı olarak götürüldüğü Marmaris Devlet Hastanesi'nden Muğla Eğitim Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Korkunç kazayı duyar duymaz olay yerine ve hastaneye koşan iki arkadaşın aileleri, aldıkları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.

İKİ ARACA BİRDEN ÇARPTI

MANİSA Akhisar'da ise 20 yaşındaki Emre Özbay, kullandığı 45 AEY 929 plakalı motosikletiyle sürat yaparak ve araçların arasından makas atarak ilerlerken, Akhisar-Manisa yolunun Tariş Kavşağı yakınlarında önce bir minibüse, ardından da E.A. idaresindeki 34 BN 9355 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Savrulan motoruyla asfaltta metrelerce sürüklenen Emre, olay erinde feci şekilde öldü. Kaza sonrasında durmayan otobüs ise polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü E.A, kazada hiçbir kusuru olmadığı anlaşılınca serbest kaldı. Genç yaşta aşırı hız kurbanı olan Özbay'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları ise aldıkları acı haberle kahroldu.

KENAN MOLLA/FERDİ YAVUZ