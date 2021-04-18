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Haberler Muğla Uyuşturucu satıcıları polislerden kaçamadı

Uyuşturucu satıcıları polislerden kaçamadı

Uyuşturucu satıcıları polislerden kaçamadı

18.4.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı, mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı. Narkotik polisinin uyuşturucu operasyonunda, ilçeye uyuşturucu getireceği tespit edilen N.B. ile A.B, yapılan takibin ardından yakalandı. Şüphelinin üzerindeki aramada, gizlenmiş halde yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemeden cezaevine gönderildi.

■ MURAT YALÇIN

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