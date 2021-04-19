Son dakika: Muğla'da deprem! AFAD son depremler...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremde can yada mal kaybı olmadığı öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 36.33 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 19.04.2021, 09:40:06 TSİ
Enlem : 36.4023 N
Boylam : 27.1580 E
Derinlik : 7.43 km
Detay : https://t.co/tHhM8iiicT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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