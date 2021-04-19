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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: 'da deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre 'nın ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli paniğe yol açtı.

Son dakika: Muğla'da deprem! AFAD son depremler...

19.04.2021, 10:00 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021, 10:10

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremde can yada mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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