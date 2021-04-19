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Haberler Muğla Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

’nın ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı
İHA

19.04.2021, 23:12

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Akkent Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 68 adet Sikke, 6 adet Mühür, 14 adet Yüzük, 4 adet tarihi obje ele geçirildi. Olay ilgili M.E. gözaltına alınırken, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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