Marmaris'te jandarmanın bulduğu baykuş tedavi altında

Kırsal Turunç Mahallesi'nde rutin devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, kara yolu kenarında uçamayan baykuşu fark etti. Turunç Jandarma Karakolu'na getirilen yaralı baykuş için Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Jandarmaya gelen veteriner, yaptığı ilk incelemede, baykuşun çarpma sonucu kanadından yaralandığını tespit etti. Özel kafese alınan baykuş, tedavi edilmek üzere Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Baykuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.