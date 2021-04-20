Muğla açıklarında deprem! Ege beşik gibi...

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

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BİR DEPREM DAHA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 23.57'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Datça ilçesine 29,06 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 12,79 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

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OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.