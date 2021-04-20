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'da üyelerini yurt dışına çıkaran çeteye operasyon

’nın ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü () üyelerini ve düzensiz göçmenleri kaçak yollardan yurt dışına çıkaran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaran çeteye operasyon
İHA

20.04.2021, 12:05

Son dakika edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince düzensiz göçmen şahısları ve FETÖ üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan çete üyelerine yönelik çalışma başlatıldı. Yeterli delillerin elde edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında adresleri tespit edilen 5 zanlı adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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