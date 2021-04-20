Son dakika edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince düzensiz göçmen şahısları ve FETÖ üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan çete üyelerine yönelik çalışma başlatıldı. Yeterli delillerin elde edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında adresleri tespit edilen 5 zanlı adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.FETÖ imamı Erkan Karaarslan belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Muğla'da FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaran çeteye operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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