Haberler Muğla Son dakika: Datça'da deprem

Ege'deki depremler sürüyor. Son günlerde büyük hareketlilik gözlenen bölgede, az önce bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17:32'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA 20.04.2021, 18:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021, 18:26