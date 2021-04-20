Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 17.32'de Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Datça'ya 36,74 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 5,07 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.Deprem uzmanından korkutan uyarı: Marmara ve Ege'deki depremler büyük depremlerin habercisi olabilir
AFAD'ın Twitter hesabından, deprem duyurusundan yaklaşık 10 dakika sonra, "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Son dakika: Datça'da deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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