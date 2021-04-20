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Haberler Muğla Son dakika: Datça'da deprem

: 'da

'deki depremler sürüyor. Son günlerde büyük hareketlilik gözlenen bölgede, az önce bir daha meydana geldi. verilerine göre, 'nın ilçesi açıklarında saat 17:32'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Datça'da deprem
AA

20.04.2021, 18:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021, 18:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 17.32'de Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Datça'ya 36,74 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 5,07 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

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AFAD'ın Twitter hesabından, deprem duyurusundan yaklaşık 10 dakika sonra, "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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