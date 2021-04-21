Muğla açıklarında deprem!

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 19.07'de deprem gerçekleşti.
Muğla'nın Datça ilçesinin 30.28 km açıklarında gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.20 km olarak kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.20 km olarak kaydedildi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 19.07'de deprem gerçekleşti.
Muğla'nın Datça ilçesinin 30.28 km açıklarında gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.20 km olarak kaydedildi.
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