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açıklarında deprem!

'nın ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.20 km olarak kaydedildi.

Muğla açıklarında deprem!

21.04.2021, 19:43

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 19.07'de deprem gerçekleşti.

Muğla'nın Datça ilçesinin 30.28 km açıklarında gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.20 km olarak kaydedildi.

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