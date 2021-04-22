Her şey İpek için...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki İpek Su Yıldırım'a, anne ve babası 3 aydır cezaevinde olduğu için anneannesi bakıyor.

DESTEK BEKLİYOR

Kalbinden, bağırsağından ve böbreklerinden rahatsız olan torunu İpek Su Yıldırım'a 3 aydır kendi imkanları ile baktığını belirten babaanne Aysel Tanlu, yardımseverlerin desteğini bekliyor. Aylık 950 lira engelli maaşı aldığını belirten Aysel Tanlu, "Torunumun bazı ihtiyaçları var, karşılayamıyorum. Maaşım, kirama bile yetmiyor. Torunumun bakımı için yardımseverlerin desteğini bekliyorum" dedi.

6 AYDA BİR AMELİYAT

Torununun ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Tanlu, İpek bebeğin kalbinin delik olduğunu ve bağırsaklarının dışarıda büyüdüğünü, tedavisinde kullanılan mama ve bezlerinin ücretli olduğunu söyledi. İpek'in 6 ayda bir bağırsaklarından ameliyat olduğunu belirten Tanlu, "Torunumun bağırsağında, kalbinde ve böbreklerinde rahatsızlıkları var. Bazı ihtiyaçları var, karşılayamıyorum. Benim 950 lira maaşım var, kirama bile yetmiyor. Torunumun bakımı için yardımseverlerin desteğini bekliyorum. Torunumu yurda vermek istemiyorum. Çocuğumun sağlığı için yardımda bulunurlarsa çok sevinirim. Kendim için bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ