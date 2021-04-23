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Haberler Muğla 3 aylık Ümit bebek uykusunda boğuldu

3 aylık Ümit bebek uykusunda boğuldu

3 aylık Ümit bebek uykusunda boğuldu

23.4.2021

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde yatağında hareketsiz bulunan 3 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl evlenen ve Seydikemer'in Belen Mahallesi'nde yaşayan Uğur-İlknur Karadere çifti, 3 aylık Ümit Yamaç'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde ilk müdahaleyi yaptıkları bebeği Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ümit Yamaç bebek burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kusmuk boğulması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen bebek, Kıncılar Mahallesi Akbük mezarlığına defnedildi.

■ ADEM ÜLKER

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