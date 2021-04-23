3 aylık Ümit bebek uykusunda boğuldu

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde yatağında hareketsiz bulunan 3 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl evlenen ve Seydikemer'in Belen Mahallesi'nde yaşayan Uğur-İlknur Karadere çifti, 3 aylık Ümit Yamaç'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde ilk müdahaleyi yaptıkları bebeği Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ümit Yamaç bebek burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kusmuk boğulması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen bebek, Kıncılar Mahallesi Akbük mezarlığına defnedildi.

■ ADEM ÜLKER