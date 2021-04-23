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Körfezi'ne geldi

organizasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu fırtakeyni Körfezine demirledi.

TCG Göksu fırkateyni Marmaris Körfezi'ne geldi
AA

23.04.2021, 11:32

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 23 geminin, 23 Nisan'da 23 limanı ziyareti kapsamında TCG Göksu fırkateyni Marmaris'e geldi.

Körfezde alargada bekleyen fırkateyn, koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı halkın ziyaretine açılmadı.

Askeri gemilerin Marmaris'in yanı sıra, Samsun, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, İzmit, Moda, Dolmabahçe, Erdek, Avşa, Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Çeşme, Yalıkavak, Fethiye, Kaş, Finike, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa limanlarını da ziyaret edeceği bildirildi.

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