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Haberler Muğla Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş Karabağ vatandaşlığı almış

'in gözaltına alınan CEO'su 'Baron' lakaplı vatandaşlığı almış

merkezli kripto para işlem platformu 'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su 'ın 2 yıl önce 'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş Karabağ vatandaşlığı almış

24.04.2021, 13:24

Muğla merkezli kripto borsa şirketi Vebitcoin, dün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Karara gerekçe olarak son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler gösterildi, "İşlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi" denildi. Açıklamada şirketi çok zorlu bir sürecin beklediğine işaret edildi.

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Açıklama üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK harekete geçti. Vebitcoin şirketinin Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu. Hem firma hem de yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MASAK'ın inceleme kararından sonra Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Şirketin CEO'sunu evinde gözaltına aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

LAKABI 'BARON'

Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş'ın 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'Baron' lakabıyla tanınan İlker Baş ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı Vebitcoin, faaliyetlerini durdurma kararı aldı

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