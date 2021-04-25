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Haberler Muğla Kayalıklardan düşen kadını 2 saat taşıdılar

Kayalıklardan düşen kadını 2 saat taşıdılar

Kayalıklardan düşen kadını 2 saat taşıdılar

25.4.2021

MUĞLA Marmaris'te, üç arkadaşıyla dağlık alanda doğa yürüyüşü yaptığı sırada nehir yatağına düşerek ayağı kırılan Derya İlhan (36), bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. İlhan hastaneye kaldırılırken, 4 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutuldu. Sarıana mahallesi Sugözü mevkiinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş akşam dönüşe geçtiklerinde, Derya İlhan dengesini kaybederek dere yatağına düştü. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yetiştiği kadının ayağının kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler meydana geldiği belirlendi. Arazide 2 kilometre taşınan İlhan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

■ ADEM ÜLKER

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