Pınar Gültekin cinayetinde 3. duruşma yarın! O rapor bekleniyor

Duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde Pınar Gültekin7in aile avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir tarafından gelişmelere ilişkin açıklama yapılacak. Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin yanında, Pınar Gültekin'in ölüm sebebi ve zamanına ilişkin adli tıp raporu talep edilmiş ve bu rapor bekleniyordu.

Mahkeme heyeti tarafından Cemal Metin Avcı'nın ilk duruşmada kendisi ile ilgili bazı fotoğraf ve videoların bulunduğunu iddia etmiş ve ABD'den Android şifresi ile ilgili yazılan müzekkereye cevap verilmiş, yeniden müzekkere yazıldığı ve sonucu bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. 16 Temmuz'da katledilen Gültekin'in cesedi olaydan 5 gün sonra ormanlık alanda bir varilin içinde bulundu. Pınar önce darp edilmiş, sonra boğazı sıkılarak boğulmuş, daha sonra cesedi bir varile konularak yakılmıştı. Üzerine de beton dökülmüştü. Başlatılan soruşturmada kısa süre sonra failin izine ulaşıldı. Muğla'da bir bar işleten Cemal Metin Avcı olayın faili olarak yakalandı.

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