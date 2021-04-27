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Haberler Muğla Insan kaçakçısı ressam casusluktan tutuklandı

Insan kaçakçısı ressam casusluktan tutuklandı

Insan kaçakçısı ressam casusluktan tutuklandı

27.4.2021

MUĞLA Bodrum'dan lastik bota bindirdiği 8 göçmeni 2 hafta önce Yunanistan'ın İstanköy adasına geçirirken Yunan ekipleri tarafından yakalanan 43 yaşındaki Mısırlı ressam Hani Samir, Suriyeli üst düzey bürokrat ve zenginleri İtalya'ya kaçırdığı ve casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Samir'in Türkiye üzerinden VİP kaçakçılık hizmeti verdiği de ortaya çıktı. Samir, İstanköy'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ADEM ÜLKER

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