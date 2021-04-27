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Haberler Muğla Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

27.4.2021

MUĞLA Fethiye'de otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karagedik mahallesinde yol kenarında park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarıyla ekipler çalışma başlattı. Bölgedeki işyerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, O.D. ve P.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların evindeki aramada, çalıntı olduğu belirlenen eşyalar bulundu. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

■ MURAT YALÇIN

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