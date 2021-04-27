Otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

MUĞLA Fethiye'de otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karagedik mahallesinde yol kenarında park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarıyla ekipler çalışma başlattı. Bölgedeki işyerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, O.D. ve P.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların evindeki aramada, çalıntı olduğu belirlenen eşyalar bulundu. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

■ MURAT YALÇIN