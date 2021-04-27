‘Sevgilim değil eskorttu’ deyince mahkeme karıştı

Muğla'da geçtiğimiz temmuzda Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin dördüncü duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, Avcı'nın eşi Eda Avcı ile boşandığı ortaya çıkarken, savunmasında "Pınar sevgilim değildi. Eskorttu" demesi salonu karıştırdı.

Duruşmaya Diyarbakır'dan SEGBİS ile katılan Mehmet Yusuf Özten isimli tanık ise, "Pınar'ı korkutmam için para teklif ettiler" iddiasında bulundu. Öldürüldükten sonra yakılan ve varile konularak üzerine beton dökülen Pınar Gültekin davasının duruşması yapıldı.

BOŞANMALARI DANIŞIKLI

Duruşmadan önce, Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın 5 milyon liralık tazminat davasının sonuçlandığı ortaya çıktı. Eda Avcı, 5 milyon lira kendisine ödenmediği takdirde şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının sahibi olacak. Boşanmanın anlaşmalı olduğunu öne süren Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Cemal Metin Avcı ve eşi, anlaşmalı olarak boşanma davası açmışlardı. O dava sonuçlanmış ve taraflar boşanmış. Anlaşma gereği sanık Avcı, boşandığı eşine 5 milyon TL ödeyecek. Ödememesi durumunda şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının devredileceği belirtilmiş. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Kararın kesinleşmesinden sonra itiraz haklarımızı kullanacağız" dedi.

PARA TEKLİF ETTİLER

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tanık Mehmet Yusuf Özten, "Cemal'i Isparta'dan tanıyordum. Beni Muğla'da misafir ettiler. Daha sonra iletişimimiz kesildi. Sosyal medyadan yazışmalar oldu aramızda. Babası Selim Avcı ile birlikte bana 200 bin lira para teklif ettiler. Kızı korkutmamı ve tehdit etmemi istediler. Pınar, Cemal'e şantaj yaparak para istemiş. Kızın ağabeyi cezaevindeymiş. Ona tehdit mesajları göndermiş gibi konuşmalar oldu. Ben teklifini kabul etmedim" diye konuştu.

12 TEMMUZ'A ERTELENDİ

DURUŞMAYA tutuklu bulunduğu Afyon'dan SEGBİS ile katılan sanık Cemal Metin Avcı, tanık olarak dinlenen Mehmet Yusuf Özten'i tanımadığını ve Isparta'ya hiç gitmediğini söyledi. Avcı, "Ben çok pişmanım. Karşı tarafın avukatı görsel medyayı etkilemeye çalışıyor, televizyonlara çıkıp beni linç ediyor. Böyle bir şey olmasını istemedim. Herkesten çok özür diliyorum. Pınar benim sevgilim değildi. Eskorttu" dedi. Bunun üzerine salon karıştı, mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Tekrar başlayan duruşmada ABD'ye Android şifresi için yazılan müzekkere ile ilgili ek bilgi talebi geldiği, mahkemenin talebe ilişkin yazıyı Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği belirtildi. Duruşma 12 Temmuz'a ertelendi.

FERDİ YAVUZ