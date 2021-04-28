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Haberler Muğla Can salında can savaşı

Can salında can savaşı

Can salında can savaşı

28.4.2021

MUĞLA, Çanakkale ve Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca can salları içerisinde Türk kara sularına itilen toplam 113 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris'te kurtarılan kaçak göçmenlerin alınan ifadesinde, "Zodyak botumuza Yunanlar tarafından el konuldu. Değerli eşyalarımızı alarak bizi fırtınalı denize can salında bıraktılar" dedi. Giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenler geri gönderme merkezlerine götürüldü.

■ SUAT SALGIN/ ADEM ÜLKER

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