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Haberler Muğla Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu

Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu

'nın ilçesi sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden şahıs ardından intihar etti. Turgut Ş.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından ‘Ya sana, ya kendimi sıkacağım’ şarkısının sözlerini paylaşması dikkat çekti.

Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu
İHA

29.04.2021, 00:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021, 00:41

Edinilen bilgiye göre, bir mermer firmasında çalıştığı öğrenilen Turgut Ş. isimli şahıs, Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak'ta elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan mahalleli dışarı çıktığında Turgut Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Turgut Ş.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Ya sana, ya kendimi sıkacağım' şarkısının sözlerini paylaşması dikkat çekti.

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