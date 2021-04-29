3.5 yıl sonra aynı yerde yine kaza

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Ali Yılmaz Kazancı (86) hayatını kaybederken Kazancı'nın eşi Birsel Kazancı ve komşuları Fatma İnce ile diğer araçta bulunan Atiye Durmaz, Burcu Küçük ve Ali Engin yaralandı. Yaralılardan Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürü olan Atiye Durmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı noktada 3.5 yıl önce meydana gelen kazada da 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

■ FERDİ YAVUZ