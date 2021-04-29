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’a gelenler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti

'de 17 günlük tam kapanmaya saatler kala, trafiği alt üst oldu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle oluşan trafikten isyan ederken, “Sanki buraya koronavirüs uğramıyor. Herkes Bodrum’a geliyor, trafik çileye dönüştü” ifadelerini kullandılar.

Bodrum’a gelenler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti

29.04.2021, 17:58

17 günlük tam kapanmaya saatler kala Bodrum'a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, havaalanlarında ise adım atacak yer kalmadı. Covid-19 salgını nedeniyle 2'nci konutları Güney Ege'de olan vatandaşlar bölgeye akın etti.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar sabah saatlerinde Bodrum'un yolunu tuttu. Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçlarıyla Bodrum'a gelenler, 5 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.



Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle oluşan trafikten isyan ederken, "Sanki buraya koronavirüs uğramıyor. Herkes Bodrum'a geliyor, trafik çileye dönüştü" ifadelerini kullandılar.

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