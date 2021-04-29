Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye devam ediyor.
Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçede araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.
Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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