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Haberler Muğla Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın

Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya akın başladı. Bodrum'da gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.

Bodrum'un nüfusu 600 bini geçti! Tam kapanma öncesi akın
AA

29.04.2021, 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021, 13:48

Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye devam ediyor.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçede araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.

Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

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