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Haberler Muğla Dereye düşen aracın üzerinde beklediler

Dereye düşen aracın üzerinde beklediler

Dereye düşen aracın üzerinde beklediler

29.4.2021

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak yardım isteyen 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Ali S. idaresindeki 48 AEZ 678 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi Karataş mevkisindeki seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmenboğazı Deresi'ne düştü. Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ali S. ile Elifnaz Ö. otomobilin üzerinde bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların 112'den yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yardımıyla çıkarılan iki kişi, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

■ MURAT YALÇIN

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