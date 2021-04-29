Muğla'da kahreden ölüm! Babasının kullandığı aracın altında kaldı

Esenköy Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobille geri manevra yapan H.H. (36), aracın arkasında durduğu için fark etmediği 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya çarptı.



Kazada ağır yaralanan Derin Su, babası tarafından Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu