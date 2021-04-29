Esenköy Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobille geri manevra yapan H.H. (36), aracın arkasında durduğu için fark etmediği 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Derin Su, babası tarafından Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muğla'da kahreden ölüm! Babasının kullandığı aracın altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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