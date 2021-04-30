Akın akın Ege'ye geldiler! 'Bu kadar insana su, yol, hastane yetmez'

17 günlük tam kapanmayı tatil beldesinde geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etti. Çarşamba günü ve dün, kent merkezi giriş ve çıkışlarında trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ilçenin bu kadar kalabalığa hazır olmadığını söyledi.

YA BİZE DE BULAŞIRSA KORKUSU

"Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve vakaları arttırması. Bodrum'daki sağlık hizmetimiz sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmiştir. 30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Eğer bu sayı artarsa, bulaş çoğalırsa buradaki sağlık sistemi yetmeyecektir. Herkesin çok dikkatli olması lazım, sokağa çıkmaması lazım. Herkesin evinde kendi güvenliğini alarak dışarı çıkmaması lazım. 'Markete gideyim, yeni geldim' diye düşünürse biz bu salgını tutamayız. Bu kaosu yaşamaya devam ederiz. Bir isteği olan olursa belediyeye ulaşsın biz gereken servisi yaparız.

SOKAKLAR DAR, SUYUMUZ AZ

Nüfusumuzun 500 bin civarında olduğunu tahmin ediyorduk. Şu an son 3 günde çok giriş olduğu söyleniyor ama bu trafiği biz zaten yaşıyoruz. Her yerde alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Bodrum'da bir şantiye görünümü var. Bu kalabalık çok daha fazla talepte bulunacak. Su ile ilgili sadece sıkıntı hacminin yetmemesi değil borulardaki patlaklarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Son günlerde bakım işleri yoluna girdi. Çok büyük bir patlakla karşılaşmadık. Eğer bu patlaklar olmazsa su iyi kötü şu andaki nüfusa yetecektir. Suyu idareli kullanmazsak, tasarruflu kullanmazsak ve patlaklarla heba edersek zaten yetmeyecek. Mumcular Barajı iyi bir noktada değil. Bodrum'da dar sokaklar var, geniş yollar yok. Artık vatandaşlarımız bu kalabalıkta bir yerden bir yere giderken belli bir süre geçireceklerini farkında olarak yola çıksınlar. Madem Bodrum'da yaşamak istiyorsunuz, gecikmeyi de tolere etmeniz lazım. Bodrum'da yolları genişletemeyiz. Trafik analizleri yapıyoruz, düzenlemeler yapılacak ama buna rağmen Bodrum bu kalabalığı kaldırmaz. Yeni yol açarsak daha fazla araç gelir."

3 GÜNDE 24 BİN ARAÇ GİRDİ

Bodrum'da trafik durma noktasına geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçlar fazlaydı. İlçe girişinde başlayan trafik, Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönünde sürdü. Ara sokaklarda bile ulaşım durdu. Başkan Aras, ilçeye son 3 günde, günde en az 8'er bin aracın giriş yaptığını söyledi.

YOĞUN BAKIM % 65 DOLU

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Sağlık hizmetimiz sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmiştir. 30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Eğer bu sayı artarsa, bulaş çoğalırsa buradaki sağlık sistemi yetmeyecektir. Herkesin çok dikkatli olması lazım, sokağa çıkmaması lazım" sözlerinin ardından gözler, turistik ilçedeki yoğun bakım doluluk oranına çevrildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki 30 yatağın yüzde 65'inin, servisteki 300 yatağın da yüzde 60'ının şu an itibarıyla dolu olduğu öğrenildi.

BODRUM BELEDİYESİ: HEY GİDİ GÜNLER

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın yaşanırken belediyeden çarpıcı bir 'tbt' geldi. Bodrum Belediyesi, sosyal medyada, ilçe nüfusunu 6 bin olarak gösteren tabelanın önünde Kadir İnanır'ın poz verdiği fotoğrafı paylaşırken "Hey gidi günler" dedi.





ÇADIRCILAR MARMARİS'TE

Tam kapanmayı karavan ve çadırlarında doğayla baş başa geçirmek isteyenler Marmaris'in kırsal turistik mahallelerine akın etti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Denizli ve İzmir'den gelen aileler özel ücretli kamp alanlarında yerini aldı.

AVŞA'DA NÜFUS 4'E KATLADI

Kısıtlama günlerini Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında geçirmek için başta İstanbul olmak üzere bölge illerden gelenler, feribot ve iskelelerde yoğunluğa neden oldu. Kısıtlama öncesi tatilci akınına uğrayan adaların toplam nüfusu yaklaşık 4 kat arttı.

ALAÇATI BOŞ KALDI

Boş kalan tek tatil beldesi Çeşme'ye bağlı turizm merkezi Alaçatı oldu. Kafe ve restoranların kapalı olduğu turistik mahalledeki birçok iş yerinde de kepenklerin indirildiği görüldü. Diğer tatil beldelerine kapanmayı fırsat bilip, akın edenlerin aksine büyükşehirlerden Alaçatı'ya gelenlerin sayısı çok sınırlı kaldı.



OTOGARLAR SON GÜN ZİRVE YAPTI

Tam kapanma kararının ardından otogarlarda başlayan yoğunluk kısıtlama öncesinin son günü zirve yaptı. İstanbul'daki Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk dün gün boyunca devam etti. Firmalar ek seferler koyarken, yolcular bilet bulabilmek için birbirleriyle yarıştı. Tam kapanma öncesi internet üzerinden biletlerini alanlar sıra beklemeden otobüslerine bindi.

SİSTEMLER KİLİTLENDİ

Sabah erken saatlerde otogara gelen biletsiz vatandaşlar ise yolculuk için adeta birbirleriyle yarıştı. Otobüs firmaları birbiri ardına ek seferler koyarken, bilet sistemleri de yoğunluktan dolayı kısa süreli de olsa kilitlendi.