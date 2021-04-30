Babanın en acı günü: 2 yaşındaki kızını ezdi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde babasının kullandığı otomobilin çarptığı 2 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Acı olay Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Hammal'ın (36) kullandığı 20 SK 507 plakalı otomobil, evlerinin önünde geriye gittiği sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu'ya çarptı. Otomobilin altında kalan ve ağır yaralanan Derinsu, babası tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

■ MURAT YALÇIN