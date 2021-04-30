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Haberler Muğla Bodrum’da 11 kaçak göçmen kurtarıldı

’da 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum’da 11 kaçak göçmen kurtarıldı

30.4.2021

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 05.45 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

■ ADEM ÜLKER

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