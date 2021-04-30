Orman yangınında kundaklama süphesi

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde önceki gece ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yörede yaşayanların ihbarıyla bölgeye, ekipler sevk edildi. Bazı noktalarda yerleşim yerlerini tehdit eden yangında, söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkış sebebi araştırılan yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgede çok sayıda yangın çıktığını söyleyen vatandaşlar ise "Demirciler, Kısırlar, Beyciler mahallelerindeki ormanlık alanlarda özellikle yaz sezonunda birçok orman yangını çıktı ve fail ya da failleri meçhul kaldı" diye konuştu.

■ VOLKAN YILDIZ