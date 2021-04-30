Sokaktaki gençlerin üzerine ateş açıldı

MUĞLA Milas'ta bir kişi, hareket halindeki otomobilin içinden, sokakta oturan gençlere av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekli saldırıda bir genç bacağından yaralandı. Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi'nde, 3 arkadaş sokakta otururken, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil geldi ve otomobil içinden av tüfeğiyle gençlere ateş açıldı. Olayda, saçmaların isabet ettiği gençlerden A.S.M. bacağından yaralandı. A.S.M, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüfekli saldırganın T.P. olduğunu tespit etti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

■ VOLKAN YILDIZ